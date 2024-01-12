В Астане снесли памятник Назарбаеву

На территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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Об этом сообщило Vlast.kz со ссылкой на Минобороны республики.

Отмечается, что такая мера была связана с переименованием университета — ранее он назывался в честь Елбасы. Памятник решили переместить в здание Государственного военно-исторического музея Вооружённых сил РК.

Монумент до перемещения будет находиться на временном хранении в одном из помещений Минобороны.