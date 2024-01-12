Праправнук Бисмарка рассказал о реакции на мемы с «цитатами» предка

Да, я видел много публикаций в соцсетях, от всех своих русских знакомых я получаю эти новинки из интернета. И на самом деле, испытываю гордость за то, что это член моей семьи. Пускай он жил давно, и все же воспринимается позитивно, положительным персонажем, — подчеркнул Александр фон Бисмарк.