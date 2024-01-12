Разведка Южной Кореи назвала дочь Ким Чен Ына его преемницей

Стало известно, кто может стать преемником главы КНДР Ким Чен Ына
Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, 10-летняя Ким Чжу Э, является главным кандидатом на его место. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).
«Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время представляется наиболее вероятным преемником», — сказал кандидат на пост руководителя NIS Чо Тхэ Ён.
10 января Ким Чен Ын заявил, что у него «нет намерения избегать войны» в регионе, при этом, по словам лидера Северной Кореи, у Пхеньяна нет планов начинать войну в одностороннем порядке против Южной Кореи.
В этот же день Ким Чен Ын сказал, что Республика Корея превратилась в самое враждебное государство с точки зрения Пхеньяна.
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