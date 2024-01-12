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Эрдоган обвинил Вашингтон и Лондон в попытке превратить Красное море в "море крови"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и в попытке при этом превратить Красное море в "море крови".

Эрдоган обвинил США в попытке превратить Красное море в "море крови"
© globallookpress.com

"Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине, - подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами. - В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно".

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