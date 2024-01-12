Эрдоган обвинил США в попытке превратить Красное море в "море крови"

"Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине, - подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами. - В настоящее время мы получаем новости по многим каналам. По разным каналам мы узнаем, что хуситы отвечают успешно".