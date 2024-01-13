Пашинян назвал заявления Баку серьезным ударом по мирному процессу

"Последние заявления из Азербайджана я оцениваю как серьезный удар по мирному процессу. Процесс делимитации границы заключается не в создании границы, а в том, что наши комиссии по делимитации должны восстановить границы, существовавшие на момент принятия Алма-Атинской декларации. Конечно, сейчас в Азербайджане предвыборный период, однако эти заявления мы оцениваем как территориальные претензии к Армении", - заявил он.