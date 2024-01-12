В Армении уволили главу Службы нацбезопасности

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о недопустимости любых дискуссий о присутствии российской военной базы в республике. Он напомнил, что, согласно договору, срок пребывания военных в Армении составляет 49 лет, после чего он автоматически продлевается еще на пять лет.