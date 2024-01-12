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В Армении уволили главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности республики Армена Абазяна. Об этом сообщается на сайте президента.

В Армении уволили главу Службы нацбезопасности
© РИА Новости

«Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Причины отстранения неизвестны.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о недопустимости любых дискуссий о присутствии российской военной базы в республике. Он напомнил, что, согласно договору, срок пребывания военных в Армении составляет 49 лет, после чего он автоматически продлевается еще на пять лет.

28 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что углубление диалога Армении с НАТО приведет к утрате оборонного суверенитета страны.

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