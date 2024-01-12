ООН: из-за засухи 258 млн человек в мире сталкиваются с «острым голодом»

В 2022-2023 годах засуха затронула 1,84 миллиарда людей в мире, или почти четверть всего населения Земли, подавляющее число пострадавших от этого явления проживало в странах с низким и средним уровнем дохода, говорится в соответствующем докладе ООН. Данные исследования приводит New York Times.

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«Засухи происходят молча, часто остаются незамеченными и не вызывают немедленной общественной и политической реакции», - сказал генеральный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау.

ООН обращает внимание на то, что из-за засухи усугубляется проблема голода. На данный момент рекордные 258 миллионов человек страдают от «острого голода», некоторые из них находятся на грани голодной смерти.

Среди причин для рекордных показателей голода в публикации отмечаются конфликты на Украине и в секторе Газа, а также рост цен на рис, вызванный ограничением экспорта индийского риса, и на кукурузу. События на Украине в свою очередь спровоцировали нарушения в глобальных цепочках поставок продовольствия, так как Москва и Киев - крупнейшие поставщики зерна в мире.