The Times: украинцы платят до пяти тысяч долларов за побег из страны

Британская газета The Times рассказала о способах, с помощью которых украинцы пытаются избежать мобилизации и покинуть страну. В частности, они пользуются услугами проводников, которые берут от 3,5 до пяти тысяч долларов (312 - 446 тысяч рублей), чтобы провести их через границу.

Украинские пограничники научились ловить «отчаявшихся, надеющихся спастись либо от мобилизации, либо от экономических трудностей» людей. Многие из них пытаются пересечь реку Тису на надувных лодках и добраться до Румынии.

Некоторые украинцы ныряют в бурную реку в гидрокостюмах и спасательных жилетах. Другие используют автомобильные покрышки вместо лодок. В ноябре пограничники задержали двух мужчин с надувными нарукавниками в виде розовых фламинго, когда они переплывали пограничную реку. А в декабре был пойман невысокий 29-летний мужчина, переодетый в ребенка, который нес к реке надувной матрас.

Также украинцам продают поддельные документы для уклонения от мобилизации, стоимость — от 700 до 1,3 тысячи долларов (62 тысячи — 116 тысяч рублей).

The Times отмечает, что уклонистов, скорее всего, станет еще больше, если на Украине примут закон, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста с 25 до 27 лет и упрощающий процедуру вручения повесток. Владимир Зеленский ранее заявил, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.

Газета The Washington Post ранее рассказала, что с февраля 2022-го на украинской границе задержали более 16,5 тысячи мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно выехать из страны.