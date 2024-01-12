Британия и Украина подпишут соглашение по безопасности
Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности в ходе визита премьер-министра королевства Риши Сунака в Киев 12 января. Об этом говорится в заявлении британского правительства.
"Премьер-министр и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности", - отмечается в тексте.
Уточняется, что Великобритания станет "первой страной Группы семи, заключившей конкретное соглашение о гарантиях безопасности", которые государства - члены объединения обещали предоставить Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. "Знаковое соглашение" должно стать первым шагом в развитии "непоколебимого столетнего партнерства Украины и Великобритании", указывается в заявлении.
Конкретно речь пойдет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной, если Россия еще когда-либо нападет на нее", и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.