Британия и Украина подпишут соглашение по безопасности

Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности в ходе визита премьер-министра королевства Риши Сунака в Киев 12 января. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Премьер-министр и президент [Украины Владимир] Зеленский подпишут историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности", - отмечается в тексте.

Уточняется, что Великобритания станет "первой страной Группы семи, заключившей конкретное соглашение о гарантиях безопасности", которые государства - члены объединения обещали предоставить Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. "Знаковое соглашение" должно стать первым шагом в развитии "непоколебимого столетнего партнерства Украины и Великобритании", указывается в заявлении.