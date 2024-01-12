В Китае заявили об отслеживании ситуации в Красном море

"Таможня - важное звено во внешнеторговых цепочках, мы тоже следим за этой проблемой и уделяем ей внимание. Она в определенной степени повлияла на регулярное судоходство в этих водах, это фактор нестабильности и неопределенности для бесперебойного функционирования судоходных маршрутов и международной торговли", - сообщил на пресс-конференции официальный представитель ведомства Люй Далян, отвечая на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, повлияет ли конфликт в Красном море на товарооборот Китая в 2024 году.