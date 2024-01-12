Демократы осудили Байдена за удары по хуситам без одобрения Конгресса

Группа прогрессивных членов Палаты представителей США от Демократической партии яростно осудила решение президента США Джо Байдена нанести ответные удары по йеменским хуситам, поскольку оно было принято без одобрения американского Конгресса. Об этом сообщает Politico .

Как отмечает издание, администрация президента оправдала это решение как проведенное «в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН». Однако демократы утверждают, что оно нарушает статью 1 Конституции США, которая требует, чтобы военные действия были санкционированы Конгрессом. Байден уведомил Конгресс, но не запросил его одобрения.