Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов

Великобритания по указу премьер-министра Риши Сунака намеревается нанести авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Об этом пишет газета Times, передает РИА Новости.

Накануне Сунак провел чрезвычайное заседание кабинета министров, на котором обсудил планы авиаударов по хуситам.

«Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене», — рассказал политический обозреватель издания Стивен Суинфор в социальной сети Х.

Также газета Times, ссылаясь на источник в британском правительстве, указала, что удары коалиции во главе с США будут «ограниченными, но значительными». Предполагается, что для атаки войска Великобритании используют самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался комментировать слухи о готовящихся ударах США по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.