Сунак санкционировал британские авиаудары по позициям хуситов
Великобритания по указу премьер-министра Риши Сунака намеревается нанести авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Об этом пишет газета Times, передает РИА Новости.
Накануне Сунак провел чрезвычайное заседание кабинета министров, на котором обсудил планы авиаударов по хуситам.
«Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене», — рассказал политический обозреватель издания Стивен Суинфор в социальной сети Х.
Также газета Times, ссылаясь на источник в британском правительстве, указала, что удары коалиции во главе с США будут «ограниченными, но значительными». Предполагается, что для атаки войска Великобритании используют самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался комментировать слухи о готовящихся ударах США по позициям движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене.
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря и предупреждали о том, что намереваются атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. США объявили операцию по защите судоходства в Красном море.