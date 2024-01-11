Госдеп объяснил разницу в подходах к ситуации в Газе и на Украине

Все конфликты и сопутствующие им обстоятельства разные. Таким образом объяснил разницу в подходах к ситуациям в секторе Газа и на Украине со стороны США замруководитель пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

Выступая перед журналистами, он заявил, что Белый дом не видит в действиях Израиля в секторе Газа геноцида, отметив, что с подобными высказываниями стоит выступать «чрезвычайно осторожно». В ответ на это у Патела спросили, почему тогда в 2022 году президент США Джо Байден «очень быстро» назвал события на Украине геноцидом и почему подход Вашингтона к этим двум конфликтам так сильно отличается.

«Все конфликты разные. Все обстоятельства разные. И такие определения надо давать при тщательном рассмотрении законов и фактов», — ответил он.

При этом Пател не стал уточнять какие именно факты имеются в виду.