Госдеп затруднился разъяснить слова Байдена о геноциде на Украине

Чиновник, комментируя действия Израиля в секторе Газа, отказался считать их геноцидом. Он также подчеркнул, что необходимо проявлять «чрезвычайную осторожность» в подобных высказываниях. После этого журналисты напомнили, что американский лидер очень быстро назвал политику России на Украине геноцидом, обратив внимание на разницу в подходе Вашингтона к палестино-израильскому и украинскому конфликтам.