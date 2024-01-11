Зеленский не ощутил эффекта от заморозки ЕС российских активов

Зеленский заявил, что не ощутил эффекта от заморозки ЕС российских активов
Украина до сих пор не ощутила результата от использования замороженных Евросоюзом российских активов, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Ощутимого результата от использования замороженных активов у Украины еще не было", - сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Зеленский связал это с отсутствием законодательных решений на уровне Европейского Союза. Он также выразил надежду на то, что Киев вскоре получит 250-300 миллиардов из замороженных ЕС и странами "Большой семерки" российских валютных резервов.
Напомним, ранее Зеленский призвал Запад ускорить создание правовой базы, на основе которой замороженные активы РФ будут переданы Киеву.