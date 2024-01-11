Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не может раскрыть потери среди личного состава в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция ведется в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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При этом он отметил, что все больше украинских солдат гибнет из-за задержки поставок западных вооружений. В частности, он указал на нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО).