Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский не может раскрыть потери среди личного состава в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция ведется в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
При этом он отметил, что все больше украинских солдат гибнет из-за задержки поставок западных вооружений. В частности, он указал на нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО).
9 января глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за 2023 год. По его словам, за год украинские войска потеряли свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Российские силы сохраняют стратегическую инициативу, подчеркнул Шойгу.