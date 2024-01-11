$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не может раскрыть потери среди личного состава в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Прибалтики в Риге, трансляция ведется в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Зеленский отказался раскрыть потери ВСУ
© Lenta.ru

При этом он отметил, что все больше украинских солдат гибнет из-за задержки поставок западных вооружений. В частности, он указал на нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский вылетел из Эстонии в Латвию

9 января глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ за 2023 год. По его словам, за год украинские войска потеряли свыше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Российские силы сохраняют стратегическую инициативу, подчеркнул Шойгу.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости