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Госдеп потребовал от Ирана освободить нефтяной танкер

Вашингтон призывает Тегеран немедленно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп потребовал от Ирана освободить нефтяной танкер
© globallookpress.com

По словам Патела, захват судна является незаконным. Он добавил, что действия иранских военных «направлены на подрыв международной торговли».

«Правительство Ирана должно немедленно освободить корабль и его команду», — подчеркнул чиновник.

Иран задержал американский танкер

Ранее сообщалось, что иранские ВМС по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива.

Напомним, что ранее танкер носил название Suez Rajan и использовался для перевозок иранской нефти. Власти США по решению Минюста задержали, а затем конфисковали его в рамках санкционной политики.

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