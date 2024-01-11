Госдеп потребовал от Ирана освободить нефтяной танкер

Вашингтон призывает Тегеран немедленно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател. Об этом пишет ТАСС.

По словам Патела, захват судна является незаконным. Он добавил, что действия иранских военных «направлены на подрыв международной торговли».

«Правительство Ирана должно немедленно освободить корабль и его команду», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что иранские ВМС по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива.