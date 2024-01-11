Израильские военные разрушили почти 400 мечетей в Газе

Почти 400 мечетей были полностью или частично разрушены в результате действий израильских военных в секторе Газа. Такие данные привело управление по работе со СМИ в анклаве.

По его информации, "израильские военные разрушили 140 мечетей полностью, а 240 - частично, также пострадали 3 христианские церкви". В ведомстве добавили, что некоторые архитектурные объекты, пострадавшие от действий Израиля, были возведены "более 1 тыс. лет назад". Мечети и церкви в анклаве подвергались систематическим ударам ракет и бомбардировке, причем вес некоторых боеприпасов превышал 4,4 тонны.