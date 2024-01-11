В Грузии потребовали переписать икону с изображением Сталина
Икона Матроны Московской, которая хранится в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы — Цминда Самеба, с изображением Иосифа Сталина должна быть переписана. Такое заявление сделали в Патриархии Грузии.
В качестве причины в тексте указывается то, что встреча Сталина со святой не была включена в канонические тексты ее жизни из-за недостаточных доказательств и не признана Русской православной церковью.
«Обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания. Мы просим дарителя внести соответствующие изменения в саму икону или мы сделаем это сами», — отмечается в заявлении Патриархии Грузии.
Ранее бывший депутат парламента республики Георгий Канделаки опубликовал видео из Цминда Самеба с изображением иконы, на которой можно увидеть Сталина и Матрону Московскую. Запись вызвала в грузинском обществе оживленную реакцию, а позже кто-то облил икону синей краской. В МВД страны возбудили дело по статье о хулиганстве Кодекса административных правонарушений.