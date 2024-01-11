Венгрия сочла бездоказательным заявление стран Запада о передаче России ракет КНДР

Венгрия, как и Словакия, не подписала заявление почти 50 стран Запада с осуждением якобы состоявшейся передачи России баллистических ракет КНДР, поскольку не увидела необходимых доказательств. ТАСС

Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай рассказал, что Венгрия полностью солидарна с позицией главы МИД Словакии Юрая Бланара, который заявил, что Братислава не считает западные данные о передаче северокорейских вооружений состоятельными и достоверными. «Позиции Венгрии и Словакии полностью совпадают», — резюмировал он. Lenta.ru