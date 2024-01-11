В США заявили об оторванности госсекретаря Блинкена от реальности

«Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: "Спасибо за Энтони Блинкена". То, как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед», — прокомментировал он заявление Блинкена о том, что Москва не добилась своей главной цели — стереть Украину с карты.