Стало известно о вспышках насилия в городах Эквадора

Ситуация с беспорядками в Эквадоре, которые устраивают экстремистские группировки, начала стабилизироваться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» России в Эквадоре Владимир Спринчан. При этом он уточнил, что в некоторых городах продолжаются вспышки насилия.

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Посол подчеркнул, что в отношении российских дипломатов не было зафиксировано никакой физической угрозы. По состоянию на четверг, 11 января, никто из граждан РФ во время беспорядков в Эквадоре не пострадал.

В стране действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», введенный властями Эквадора после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. В результате его побега в местных тюрьмах начался бунт. Спустя несколько дней из другой тюрьмы скрылся главарь еще одной крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.