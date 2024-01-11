СМИ: в Европе полагают, что Катар мог знать о подготовке ХАМАС к атаке на Израиль

Представители европейских спецслужб предполагают, что Катар мог знать о готовящемся нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако веских доказательств этого нет, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"Мы изучаем этот вопрос", - отметил высокопоставленный представитель европейского разведсообщества, добавив, что спецслужбы "видят дым", но "не видят огня".

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Причиной того, что Катар не сообщил о предстоящей атаке в том случае, если он все же располагал подобной информацией, в Европе считают заинтересованность Дохи в срыве переговоров между Израилем и Саудовской Аравией. Источники газеты указали, что соглашение о нормализации могло бы начать новый этап энергетического сотрудничества между двумя странами, что значительно ухудшило бы положение Катара.

"Любые изменения в балансе сил подорвали бы позиции Катара в качестве ведущего дипломатического игрока [в регионе]", - добавил один из собеседников Politico.

Настороженность спецслужб вызывает то, с какой легкостью Доха взяла на себя посредническую роль в переговорах по освобождению заложников. Это стало возможным благодаря тому, что Катар десятилетиями выстраивал отношения как с ХАМАС, так и с Израилем, сделав их "зависимыми" от партнерства с Дохой, поясняет издание. В качестве аргумента в пользу того, что Катар мог знать о нападении, в европейском разведсообществе также приводят тот факт, что службы безопасности страны пристально следят "за каждым шагом" проживающих в Катаре лидеров ХАМАС, включая главу политбюро Исмаила Ханию.