Блинкен: США стремятся не допустить резкой эскалации на Западном берегу Иордана
Соединенные Штаты пытаются не допустить резкой эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Каире.
"США работают над тем, чтобы создать гарантии и предотвратить [возможный] взрыв [ситуации] на Западном берегу Иордана", - сказал госсекретарь, слова которого привел телеканал Al Jazeera.
По убеждению Блинкена, сотрудничество Израиля со странами (ближневосточного) региона и выработка пути к созданию палестинского государства являются "лучшим способом изолировать Иран".
Каир - последняя столица, которую Блинкен посещает в рамках своего нынешнего турне по нескольким странам ближневосточного региона. Большую часть времени поездки госсекретарь провел в Израиле, где встречался с представителями руководства еврейского государства.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.