В Европарламенте выступили против выделения Украине 50 млрд евро

Евросоюзу не следует оказывать помощь Украине в размере 50 млрд евро в связи с высоким уровнем коррупции в стране. Об этом заявил депутат Европарламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харольд Вилимски, сообщило агентство ТАСС.

Политик назвал абсолютно неприемлемым предоставление украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его коррумпированному госаппарату неограниченного доступа к указанным средствам, которые выплатят европейские налогоплательщики. Вилимски обвинил во взяточничестве лично Зеленского, припомнив ему «сомнительные сделки с офшорами».