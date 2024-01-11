США заинтересованы в более прогнозируемом ходе военных действий на Украине, и поэтому хотят от украинского лидера Владимира Зеленского более четких планов Вооруженных сил республики (ВСУ) на 2024 год, эту позицию в скором времени должен озвучить помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает агентство Bloomberg.