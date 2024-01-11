Боррель: заявления Израиля о переселении жителей Газы опасны и неприемлемы

"Заявления некоторых представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь мирных жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть сектор Газа, вызывают тревогу, контрпродуктивны и опасны. Инсинуации о принудительном переселении совершенно неприемлемы", - написал он в X (ранее Twitter).