В ЕС затруднились назвать следующие шаги Украины по членству

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Писонеро заявила, что ЕК пока не определила новые шаги, которые Украине необходимо предпринять для вступления в ЕС. Об этом сообщает «Прайм».

Писонеро рассказала, что пока Еврокомиссия изучает вопрос о том, когда приступить к работе над следующими шагами. Она подчеркнула, что ЕК руководствуется выводами Европейского совета.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной.

По итогам саммита, прошедшего 14 декабря, лидеры ЕС решили начать переговоры с Украиной.