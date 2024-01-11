В ЕС затруднились назвать следующие шаги Украины по членству
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Писонеро заявила, что ЕК пока не определила новые шаги, которые Украине необходимо предпринять для вступления в ЕС. Об этом сообщает «Прайм».
Писонеро рассказала, что пока Еврокомиссия изучает вопрос о том, когда приступить к работе над следующими шагами. Она подчеркнула, что ЕК руководствуется выводами Европейского совета.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной.
По итогам саммита, прошедшего 14 декабря, лидеры ЕС решили начать переговоры с Украиной.
Само членство станет возможным только после завершения страной реформ, включающих борьбу с коррупцией. Высокопоставленные дипломаты ЕС, с которыми поговорил CNN, заявили, что весь процесс для Украины может занять до десяти лет.