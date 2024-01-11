Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха жестко ответил в своем Telegram-канале американскому послу на его просьбу осудить Россию. Российская газета
«Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке», — написал он. Lenta.ru
Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что стратегия, которой Запад придерживался на Украине, дала сбой с самого начала. ТАСС