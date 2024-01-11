Рада вернула законопроект о мобилизации на доработку

Законопроект о новых правилах мобилизации возвращается на доработку украинскому правительству с предложениями от парламентариев. Такое решение было принято после закрытого совещания с военными, заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные в комитете и в рабочих группах", - написал Арахамия в Telegram-канале.

По его словам, в закрытом совещании принимали участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной рады, главы фракций и комитетов. При этом Арахамия подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

Депутаты от оппозиционных партий сообщают о "бардаке в парламенте" из-за законопроекта о мобилизации. Депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале назвал организацию процесса по законопроекту "самой худшей за 10 лет".

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. 25 декабря 2023 года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты.