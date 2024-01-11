Турция не пропустит подаренный Киеву тральщик

Турция в рамках соблюдения Конвенции Монтрё уведомила Великобританию, что не пропустит в Черное море переданный Украине тральщик. Об этом со ссылкой на заявление министерства национальной обороны страны пишет газета Hurrıyet.

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Ранее администрация президента Турции выпустила специальное заявление о том, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Британией Киеву. Поводом стало появление в некоторых СМИ новостей о том, что тральщикам якобы было разрешено пройти в Черное море.

В Минобороны Турции также подчеркнули, что «обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтрё».

«Конвенция Монтрё - это гарантия стабильности в Черном море. Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании», - говорится в заявлении.

В свою очередь российский посол в Британии Андрей Келин отмечал, что в британских портах уже два года стоят два минных тральщика с поднятыми на них украинскими флагами. Они так и не смогли пересечь проливы Босфор и Дарданеллы и пройти в Черное море.