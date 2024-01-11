«Не помешают ни Украина, ни марсиане»: в Венгрии пообещали добиться денег от ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия должна получить положенное ей финансирование ЕС, «независимо от Украины или марсиан». Об этом сообщает Híradó.

Ранее СМИ сообщили, что Венгрия готова снять вето на предоставление Украине финансовой помощи в 50 миллиардов евро в обмен на уступки по 30-миллиардному финансированию Будапешта. В ЕС ранее заморозили финансирование, объяснив это проблемами с верховенством закона в Венгрии.

Сийярто призвал избегать «базарной атмосферы» в отношении замороженных средств, подчеркнув, что это не вопрос торга.

Средства ЕС должны быть доступны Венгрии без каких-либо условий, подчеркнул министр.