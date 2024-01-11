Cейм Латвии одобрил конфискацию "Дома Москвы" в Риге

Сейм Латвии утвердил законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства. Российская газета

«Поскольку в Доме Москвы долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность, а концентрация опасных политических идей угрожает безопасности государства и его демократическому строю, Латвия обязана принять меры в отношении Дома Москвы», — заявили авторы законопроекта. Lenta.ru