Cейм Латвии одобрил конфискацию "Дома Москвы" в Риге

Сейм Латвии утвердил законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства. Российская газета
«Поскольку в Доме Москвы долгое время осуществляется враждебная и вредоносная деятельность, а концентрация опасных политических идей угрожает безопасности государства и его демократическому строю, Латвия обязана принять меры в отношении Дома Москвы», — заявили авторы законопроекта. Lenta.ru
"Сейм в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства", - говорится в сообщении. Согласно плану действий в отношении Дома Москвы, здание будет продано, а вырученные средства передадут Украине. ТАСС