Администрация Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg. ТАСС
«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в публикации. RT на русском
Согласно документу, который уже направлен в комитет по международным отношениям Сената, Белый дом "в принципе" приветствует законопроект, позволяющий конфисковать финансовые активы России. Российская газета