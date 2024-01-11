Администрация Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg. ТАСС

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в публикации. RT на русском