Тайваньский вопрос не теряет своей важности в рамках интересов Китая. Именно он стал красной линией в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Соответствующее заявление в рамках брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин 11 января.

— Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе — местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства, — заявила она.

По словам официального представителя МИД КНР, сейчас Штаты в открытой манере отпускают замечания касательно выборов на Тайване. Китай обеспокоен данным вопросом и выступает против каких-либо вмешательств в дела Тайваня, передает РИА Новости.

9 января издание Bloomberg сообщило, что возможная война за Тайвань может обойтись миру в десять триллионов долларов, что составляет 10 процентов мирового ВВП. По данным СМИ, вторжение КНР на Тайвань приведет к вовлечению США в конфликт.