Times: Минобороны Британии склоняется к нанесению ударов по объектам хуситов

Великобритания рассматривает возможность нанесения ударов по объектам мятежников-хуситов движения "Ансар Аллах" на территории Йемена после крупнейшей атаки хуситов на суда в Красном море. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса.

По ее данным, глава оборонного ведомства "высказал мнение в пользу неизбежного начала военных действий".

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"Это не может продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться, поэтому следите [за развитием событий]", - приводит The Times cлова министра. Он назвал "недопустимой ситуацию, когда одна из главных морских торговых артерий <...> будет отрезана террористами и бандитами". "Поэтому мы должны действовать", - добавил Шэппс.

Согласно планам, коалиция под руководством США намерена наносить удары по ключевым базам и кораблям хуситов с помощью истребителей и военных кораблей, отмечает газета. По ее предположениям, Великобритания могла бы направить в предполагаемую зону действий военные самолеты, базирующиеся на авиабазе ВВС Великобритании в Акротири на Кипре.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 9 января хуситы попытались осуществить сложную атаку с использованием беспилотников, противокорабельных крылатых и баллистических ракет с подконтрольной им территории Йемена "в направлении международных морских путей в южной части Красного моря". В отражении атаки участвовали корабли ВМС США, включая американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, истребители F-18, а также эсминец британских ВМС HMS Diamond. По данным CENTCOM, силы коалиции сбили 18 беспилотников, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельную баллистическую ракету.