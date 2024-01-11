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Пентагон: министр обороны США Остин продолжает работать удалённо из госпиталя

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, продолжает работать удалённо из госпиталя. Об этом говорится в распространённом заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

По его словам, состояние Остина оценивается как хорошее.

Райдер добавил, что Остин остаётся на связи со старшими сотрудниками Пентагона, имеет доступ к защищённой связи, заслушивает доклады.

Также утверждается, что он следит за текущими операциями американского оборонного ведомства по всему миру.

В США назвали последствия тайной госпитализации Остина

Ранее член палаты представителей США Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией.

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