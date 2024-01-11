Bloomberg: США и Украине не удается сгладить трения перед встречей в Давосе

Вашингтону и Киеву не удается сгладить трения перед встречей президента Украины Владимира Зеленского и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана на форуме в швейцарском Давосе на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По словам его источников, Салливан намерен поднять тему конкретизации военной стратегии Украины на встрече с Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января. Подобные усилия Вашингтона "свидетельствует о трениях между Украиной и ее ближайшим союзником". Помощь Киеву в $110 млрд со стороны США и ЕС по-прежнему задерживается, а поддержанное ими контрнаступление "не привело к крупному прорыву", напоминает Bloomberg.

Агентство также обращает внимание на то, что чиновники в Вашингтоне обеспокоены якобы имеющимися разногласиями между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, которые "замедляют разработку военной стратегии Киева".

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного.