В США назвали Хантера Байдена «избалованным мальчишкой»

Ведущий Fox News Уоттерс назвал Хантера Байдена избалованным мальчишкой
Ведущий Fox News Джесси Уоттерс раскритиковал сына действующего главы государства Хантера Байдена за его поведение во время слушаний конгресса США, где рассматривался вопрос о его привлечении за неуважение к этому органу. В эфире телеканала ведущий назвал Байдена «избалованным мальчишкой».
По его словам, все знают парней, похожих на Хантера Байдена: избалованных мальчишек, у которых проблемы с наркотиками и которым все может сойти с рук, «потому что семья знает нужных людей».
«Сейчас избалованному мальчишке 53 года. Он уже много лет не платит налоги и втянут в международную коррупционную сеть, которая может потопить его отца…» — сказал Уоттерс.
Как отметил журналист, Хантер Байден во время слушаний действовал по принципу «разве ты не знаешь, кто мой папа?».
«Я здесь со своим адвокатом и банкиром, и мне не нужно делать ничего, чего я не хочу… Когда вы знаете, что ваш папа простит вас, вы можете ходить по конгрессу, как массажистка. Помните, Хантер был там, чтобы отвечать на вопросы, но когда республиканка [Тейлор Грин] собиралась задать им один, он сбежал», — заявил Уоттерс.
Накануне ️сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривали вопрос о его привлечении за неуважении к конгрессу, до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы.