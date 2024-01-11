В США назвали Хантера Байдена «избалованным мальчишкой»

«Я здесь со своим адвокатом и банкиром, и мне не нужно делать ничего, чего я не хочу… Когда вы знаете, что ваш папа простит вас, вы можете ходить по конгрессу, как массажистка. Помните, Хантер был там, чтобы отвечать на вопросы, но когда республиканка [Тейлор Грин] собиралась задать им один, он сбежал», — заявил Уоттерс.