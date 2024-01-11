В США обратили внимание на новую угрозу терактов

Из-за ситуации на Ближнем Востоке с каждым днем растет риск терактов и нападений на американцев со стороны ливанской исламской группировки «Хезболла», в том числе на территории Америки. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома, ознакомленных с данными разведки США, сообщает Politico.

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По словам чиновников, вероятность нападения на территорию США также возрастает по мере эскалации напряженности в регионе из-за конфликта Израиля и Палестины.

«Хезболла могла бы воспользоваться имеющимися у нее возможностями… например, чтобы разместить своих людей в разных местах, чтобы они что-то сделали. Это повод для беспокойства», — заявил один из источников.

В докладах разведки также говорится, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» «обладает возможностями, которых нет у других террористических группировок в регионе», что заставляет США принимать контрмеры для купирования потенциальных угроз.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил об опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке.