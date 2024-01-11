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В Италии заявили о «двойной стратегии» по Украине

Италия продолжит оказывать помощь Украине, однако стремится к «двойной стратегии» с использованием дипломатии для урегулирования кризиса. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто, пишет «Московский комсомолец».

В Италии заявили о «двойной стратегии» по Украине
© legion-media.ru

Накануне страны НАТО сообщили о намерении продолжить военную и экономическую помощь Украине. Об этом было сказано в заявлении Совета Украина — НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе на уровне послов. При этом в документе нет каких-либо конкретных данных о новых поставках оружия и объемах финансовой помощи.

По словам Гвидо Крозетто, Италия продолжит оказывать военную помощь Киеву, но намерена сделать упор на «урегулирование путем переговоров».

«Похоже, что настало время для эффективной дипломатии», — подчеркнул министр обороны Италии.

Ранее издание IL Fatto Quotidiano обратило внимание на то, что Рим до сих пор не выделил ранее анонсированный пакет военной помощи Украине. Этому способствует позиция итальянского военного ведомства, недовольного истощением ресурсов для обороны страны, а также смещение внимания на Ближний Восток.

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При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что осталась довольна высказываниями президента России Владимира Путина на G20 о необходимости мира на Украине.

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