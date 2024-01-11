СМИ: в Киеве считают, что проиграют без поддержки США

Прекращение поддержки со стороны США приведет к поражению Украины, считают в Киеве. Такую оценку привел в эфире CBS журналист этой телекомпании Крис Ливси.

"Киев в ужасе", - заявил он, комментируя слова ведущей относительно перспектив дальнейшего выделения Вашингтоном средств на поддержку Украины.



"Украинцы опасаются, что без дополнительного финансирования они не смогут выстоять в следующей схватке", - отметил журналист.

По словам Ливси, он пообщался в Киеве с неназванным украинским депутатом.

"Она сказала, что если они не получат от США дополнительную помощь, Украине конец", - заключил журналист.

Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.