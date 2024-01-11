Пока вы спали: новый транш Аргентине от МВФ и обвинения в сторону Байдена

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Китай готов работать с Россией для усиления влияния БРИКС

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Китай высказался по поводу председательства России на саммите БРИКС в нынешнем году, сообщает ТАСС.

"Китай полностью поддерживает Российскую Федерацию как председателя БРИКС в этом году в успешном проведении саммита БРИКС и готов работать с Россией для усиления международного влияния объединения", - заявил представитель КНР Ван И в ходе телефонной беседы с Сергеем Лавровым.

По словам китайского дипломата, КНР ожидает многостороннее сотрудничество на БРИКС и работу на более высоком и качественном уровне.

В Эквадоре задержали 329 вероятных преступников

После начала беспорядков в Эквадоре было задержано 329 преступников и ликвидировано пять террористов, сообщает ТАСС.

Также, по словам главы объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо, из плена силами полиции и армии был освобожден 41 человек.

Ранее ситуации в Эквадоре сильно обострилась после введения президентом Даниэлем Нобоа чрезвычайного положения. Из-за массовых беспорядков и бунтов в тюрьмах погибло не менее 10 человек.

Отечественные ПВО сбили 3 украинских дронах над регионами России

Средства ПВО РФ сбили 3 украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, атака была произведена дронами самолетного типа. Все они были перехвачены силами ПВО.

При этом в Калужской области БПЛА взорвался над сооружением насосной станции. Здание было повреждено, но возгораний и пострадавших нет.

Байдена обвинили в усилении Ирана

Действующего президента США Джо Байдена обвинили в помощи по укреплению позиций Ирана. С таким заявлением выступил губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает ТАСС.

По словам политика и, по совместительству, возможного кандида от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году, Байден ослабил антииранские санкции. Это, в свою очередь, «позволило огромным денежным потокам устремиться в их страну».

МВФ согласился выделить новый транш Аргентине

Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) смогли договориться о продолжении расширенного кредитования и о выделении нового транша стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра экономики Аргентины Луиса Капуто.

По словам министра, сумма транша составит $4,7 млрд и будет направлена Аргентине по договоренностям прошлого соглашения.

В МВФ объяснили, что эти средства будут направлены на поддержание усилий новых властей по восстановлению макроэкономической стабильности.

В США поддержали законопроект о конфискации российских активов

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Предполагается, что сумма в размере около $300 млрд будет направлена на оплату восстановления Украины.