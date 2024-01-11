В США назвали последствия тайной госпитализации Остина

Грант призвала не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности». По ее мнению, «позорный промах» оборонного ведомства показал всем миру, что у него есть проблемы с дисциплиной и контролем.