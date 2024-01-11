Экс-постпред США при ООН назвала Украину "проамериканской страной"

"Это проамериканская свободолюбивая страна, - сказала она в среду в ходе дебатов с губернатором штата Флорида Роном Десантисом в штате Айова, организованных телеканалом CNN. - Нам нужно быть другом, чтобы заполучить себе друга <...>, нужно убедиться в том, что нас поддерживают правильные друзья".