Fox News: Трамп пообещал крупнейшую депортацию мигрантов в случае победы на выборах

По словам Трампа, президент Байден несет личную ответственность за рекордный наплыв мигрантов на южной границе Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что нахождение в США в настоящее время миллионов нелегальных мигрантов является "не жизнеспособным". Один из зрителей, заявивший, что проголосовал бы за Трампа, попросил бывшего президента ответить скептически настроенным избирателям, которые считают, что второй срок Трампа "принесет годы хаоса". "Сейчас у них хаос", - ответил Трамп, имея в виду демократов и администрацию Байдена. "У них хаос на границе. У них хаос в армии, люди просыпаются", - добавил он. Лидер среди кандидатов от Республиканской партии, сказал, что "большая часть хаоса" "была вызвана тем, что демократы постоянно преследовали его". "Помните историю с фальшивыми обвинениями с Россией (относительно обвинений о вмешательстве в выборы - ред.). Если вы посмотрите на Украину, все было фальшиво. Ложь конгрессу, у них был хаос. Именно они вызвали хаос. У нас не было хаоса", - сказал Трамп, добавив, что его администрация ввела "самое большое налоговое ограничение в истории", "лучшую границу в истории страны" и что за время его президентства "не было войн".