Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми.
"[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <...>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", - сказал он в среду выступая перед сторонниками в Айове.
Трансляцию вел телеканал Fox News.
Ранее Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.
Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Ранее он неоднократно заявлял, что выдвижение обвинений в его адрес является попыткой вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена, которого он считает "самым коррумпированным и некомпетентным в истории" президентом США.