Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

"[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <...>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", - сказал он в среду выступая перед сторонниками в Айове.