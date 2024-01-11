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В Японии назвали следующее «разбитое окно» после Украины и сектора Газа

Бывший премьер-министр Японии Таро Асо назвал Тайвань следующей возможной горячей точкой после Украины и сектора Газа. По его мнению, в данном регионе наиболее высоки риски возникновения полномасштабного конфликта, сообщает издание Nikkei Asia.

В Японии назвали следующее «разбитое окно» после Украины и сектора Газа
© Ann Wang / Reuters

«Доктор Джордж Л. Келлинг, американский криминолог, однажды предложил теорию "разбитых окон". Теория гласит, что если одно разбитое окно не отремонтировать, то будут разбиты еще больше окон, и в конечном итоге весь город будет опустошен», — заявил он.

Асо призвал обратить внимание на ситуацию вокруг Тайваня, отметив, что островное государство может оказаться следующим «разбитым окном» после того, что произошло на Украине и в секторе Газа. При этом он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации между Пекином и Тайбэем.

Ранее заместитель главы администрации острова и главный претендент на должность главы тайваньской администрации на предстоящих 13 января выборах Лай Циндэ заявил, что дверь Тайваня всегда будет открыта для взаимодействия с Пекином.

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