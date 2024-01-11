Названы причины финансирования Украины со стороны США и ЕС

«Они понимают, если они проиграют, блоку НАТО конец. Если блок НАТО проиграет на Украине, все поймут, что он ничего не стоит, и он просто развалится. Это один момент. Второй момент: если проиграет Европа и США, то Евросоюзу наступит конец. Ему и так будет конец, но он наступит еще раньше, чем они планируют. И последнее: США опасаются, что если у них ничего не получится на Украине, то их гегемонии во всем мире тоже настанет конец. Все поймут, что США не такие уж и могущественные. То есть мир действительно превратится в биполярный, а не в однополярный, поэтому они стараются вкладывать в Украину», — поделился Глазунов.