Китай вызвался сотрудничать с РФ в рамках БРИКС

Китайские власти всецело поддерживают проведение в текущем году саммита БРИКС под председательством России и готовы к сотрудничеству с РФ ради усиления международного влияния объединения. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"Китай полностью поддерживает Российскую Федерацию как председателя БРИКС в этом году в успешном проведении саммита БРИКС и готов работать с Россией для усиления международного влияния объединения", - сообщил китайский дипломат в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.